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В Киеве в этом году пляжный сезон отменен — какая причина

23 апреля 2024 12:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве в этом году пляжный сезон отменен - какая причина
Предостерегающая табличка ”Купание запрещено”. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице. Причина – военное положение в стране.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, во вторник, 23 апреля.

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Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может осложнить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Согласно требованиям технической безопасности, специалисты будут проводить сезонные работы по поддержанию порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. Эти работы будут включать обслуживание инженерных сетей, уборку и санитарную обработку территорий с целью борьбы с насекомыми и другими факторами.

Это уже третий год, когда городские власти принимают решение не рекомендовать гражданам посещать пляжи в связи со сложной ситуацией в стране.

Напомним, что в Киеве цветет 115 тысяч тюльпанов, которые Нидерланды бесплатно передало украинской столице еще осенью. Традицию положили начало четыре года назад.

Также мы писали, что стало известно, закроют ли станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" в Киеве.

Киев
лето
пляж
Киевсовет

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