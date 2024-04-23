В Киеве в этом году пляжный сезон отменен — какая причина

Предостерегающая табличка ”Купание запрещено”. Иллюстративное фото: УНИАН

На заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице. Причина – военное положение в стране.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, во вторник, 23 апреля.

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Пляжного сезона в Киеве не будет

Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может осложнить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Согласно требованиям технической безопасности, специалисты будут проводить сезонные работы по поддержанию порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. Эти работы будут включать обслуживание инженерных сетей, уборку и санитарную обработку территорий с целью борьбы с насекомыми и другими факторами.

Это уже третий год, когда городские власти принимают решение не рекомендовать гражданам посещать пляжи в связи со сложной ситуацией в стране.

Напомним, что в Киеве цветет 115 тысяч тюльпанов, которые Нидерланды бесплатно передало украинской столице еще осенью. Традицию положили начало четыре года назад.

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