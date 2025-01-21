В Киеве отремонтируют ряд путепроводов в 2025 году

Ремонт путепровода в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве продолжается ремонт путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской на Оболони, который должен закончиться в этом году. Кроме того, в столице намерены осуществить еще ряд ремонтов подобных объектов.

Об этом сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко в интервью "Вечірньому Києві".

Читайте также:

Ремонты путепроводов в 2025 году

Федоренко отметил, полностью завершить процесс планируют к лету. Он рассказал, что когда начался ремонт путепровода на Оболони, киевляне возмущались, потому что ему нет и сорока лет и есть объекты, которые больше нуждаются в ремонте. Впрочем, проведение ремонта было насущной необходимостью из-за повреждения деформационных швов, коррозии арматуры, частичного отслоения защитного слоя бетона и изношенной гидроизоляции.

"В целом, этот путепровод будет полностью обновлен. Здесь будет устроена новая железобетонная плита, современная гидроизоляция, новые деформационные швы, два слоя асфальтобетона, перильное и барьерное ограждение, современное освещение", — рассказал генеральный директор Киевавтодора.

Человек добавил, что на пяти пешеходных переходах предусмотрено понижение бортового камня, а также все удобства для передвижения людей с инвалидностью.

Что касается других объектов, требующих восстановления, то в 2025 году должна быть создана проектная документация капитального обновления нескольких путепроводов. В первую очередь, речь идет о сооружениях на Русановке, улице Лыбедской и Драйзера, Саперно-Слободской, а также путепроводе рядом со станцией метро "Черниговская".

Глава Киеавтодора утверждает, что общей проблемой всех этих сооружений является почтенный возраст "40+" и отсутствие капитальных ремонтов в течение их существования. Также путепроводы подвергаются повреждениям из-за перегрузки, ведь они были рассчитаны на трафик в десять раз меньше, чем нынешний.

Ранее мы сообщали, что в течение прошлого года Львовводоканал осуществил масштабную замену водопроводных сетей. Было обновлено 34,3 км трубопроводов различных диаметров.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев была повреждена водопроводная магистраль. Это произошло в Шевченковском районе.