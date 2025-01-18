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У Шевченківському районі Києва тривають ремонти трубопроводу

18 січня 2025 08:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Київ 18 січня — пошкоджено водопровід у Шевченківському районі
Наслідки російської атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ, 18 січня, пошкоджено водопровідну магістраль у Шевченківському районі. За словами мера Києва Віталія Кличка, на місце інциденту вже виїхали ремонтні бригади.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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Фахівці "Київводоканалу" оперативно локалізували пошкодження та розпочали ремонтні роботи. Аварійні бригади працюють над відновленням водопостачання, і тиск у мережі поступово нормалізується.

Водночас частина споживачів усе ще залишається без доступу до води. Роботи з ліквідації наслідків пошкоджень тривають.

Тим часом люди зробили імпровізовані містки через дорогу з дерев'яних піддонів, щоб перейти затоплені дороги.

Київ 18 січня атака
Люди переходять дорогу. Фото: скриншот
Київ 18 січня ракетна атака
Вода затопила вулицю. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Росія атакувала Київ вранці, 18 січня. На цю хвилину відомо про трьох загиблих, а уламки ракет спричинили та пожежі та руйнування цивільних об'єктів

Київ аварія обстріли водопостачання атака

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08:15 Зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Запоріжжю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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