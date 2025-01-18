Атака на Київ 18 січня — пошкоджено водопровід у Шевченківському районі

Наслідки російської атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ, 18 січня, пошкоджено водопровідну магістраль у Шевченківському районі. За словами мера Києва Віталія Кличка, на місце інциденту вже виїхали ремонтні бригади.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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Фахівці "Київводоканалу" оперативно локалізували пошкодження та розпочали ремонтні роботи. Аварійні бригади працюють над відновленням водопостачання, і тиск у мережі поступово нормалізується.

Водночас частина споживачів усе ще залишається без доступу до води. Роботи з ліквідації наслідків пошкоджень тривають.

Тим часом люди зробили імпровізовані містки через дорогу з дерев'яних піддонів, щоб перейти затоплені дороги.

Люди переходять дорогу. Фото: скриншот

Вода затопила вулицю. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Росія атакувала Київ вранці, 18 січня. На цю хвилину відомо про трьох загиблих, а уламки ракет спричинили та пожежі та руйнування цивільних об'єктів.