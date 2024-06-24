В Киеве во время движения у микроавтобуса отлетело колесо — видео ДТП

В Киеве у микроавтобуса отлетело колесо и повредило легковушку — видео ДТП
В Киеве на мосту Патона у микроавтобуса Volkswagen Crafter во время движения отлетело колесо и повредило другой автомобиль. На виновника ДТП патрульные составили протокол.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в понедельник, 24 июня.
Механизм ДТП на мосту Патона
Патрульные опубликовали видео с камеры наблюдения. Видно, что во время движения у микроавтобуса отлетает колесо и попадает прямо под легковушку, которая движется по соседней полосе.
Медпомощь участникам ДТП не понадобилась.
Патрульные на месте происшествия составили протокол на водителя Volkswagen по статье "Нарушение ПДД, что привело к ДТП" КУоАП.
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