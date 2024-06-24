В Киеве во время движения у микроавтобуса отлетело колесо — видео ДТП

Утреннее ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве на мосту Патона у микроавтобуса Volkswagen Crafter во время движения отлетело колесо и повредило другой автомобиль. На виновника ДТП патрульные составили протокол.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в понедельник, 24 июня.

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Патрульные опубликовали видео с камеры наблюдения. Видно, что во время движения у микроавтобуса отлетает колесо и попадает прямо под легковушку, которая движется по соседней полосе.

Медпомощь участникам ДТП не понадобилась.

Патрульные на месте происшествия составили протокол на водителя Volkswagen по статье "Нарушение ПДД, что привело к ДТП" КУоАП.

Публикация патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП: столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 22 человека.

Во Львове водитель грузовика не справился с управлением и протаранил забор и электроопору: пострадавшего из покореженной кабины доставали через лобовое стекло.

Ранее мы писали, что в Румынии на трассе перевернулся автобус с пассажирами, в котором находились 50 украинцев: девять человек получили травмы.