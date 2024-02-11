Стало відомо, що буде з аварійними мостами Метро та Патона у Києві

Міст Метро у Києві. Фото: Wikimedia

Мешканці столиці продовжують перейматися щодо технічного стану мостів Метро та Патона. Вони є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Що наразі відбувається з мостами з'ясувало ТСН.

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Стан мостів Метро та Патона

Міст Патона вважається найстарішою переправою через Дніпро. Він був зведений та відкритий у 1953 році. Наразі вже декілька років він перебуває в аварійному стані, тому там обмежено рух для вантажного транспорту та тролейбусів-гармошок.

Пошкодження мосту. Фото: Мінінфраструктури

Водночас для проїзду закриті та відгороджені дві крайні смуги на мосту, а транспорт рухається посередині мосту — аби зменшити навантаження на конструкцію мосту та уникнути її подальшої руйнації. Щодо металевих частин конструкції — вони мають значні пошкодження через корозію після десятиліть використання.

Відомо, що у 2019 році фахівці визнали "критичним" технічний стан мосту Патона, оскільки він вже давно відслужив усі можливі терміни експлуатації.

Пошкодження мосту. Фото: Мінінфраструктури

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Кабмін виділив на реставрацію мосту 35 млн гривень, однак на що витратили ці кошти — невідомо.

В КМДА пояснюють, що враховуючи технічний стан конструкції фахівці в цілодобовому режимі ведуть моніторинг експлуатаційного стану несучих конструкцій. Однак коли розпочнеться ремонт мосту Патона там не змогли відповісти.

За мостом Метро також ведеться цілодобовий нагляд. Відомо, що він експлуатується з 1965 року. За роки конструкції переправи значно зносилися, а столична влада планувала його відремонтувати ще до початку війни за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Тоді вартість ремонту оцінювали в 60 млн євро.

Наразі окремі експерти та депутати Київради прогнозують закриття мосту Метро через його аварійність, що стане транспортним колапсом для столиці.

Міст Метро. Фото: соцмережі

Що планують робити з мостом Метро

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що на мосту Метро проведуть протиаварійні роботи, під час яких передбачено влаштування підтримуючих конструкцій під судноплавними прогонами мосту.

Також у цьому році будуть відкриті торги та визначать переможця на укладення договору щодо виконання будівельних робіт.

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що під прогонами мосту встановлять нові конструкції, які будуть його підтримувати.

"Йдеться про будівництво додаткових опор для мосту. Вони одночасно служитимуть риштуванням для проведення ремонту конструкцій під переправою", — сказав він.

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. Такий статус вони мають вже не перший рік.

Також ми писали, що у Києві набирає обертів скандал навколо Подільського мосту, який будували не один десяток років. Попри обіцянки столичної влади, об'єкт досі не ввели у повноцінну експлуатацію.