У Києві під час руху в мікроавтобуса відлетіло колесо — відео ДТП

Ранкова ДТП за участю мікроавтобуса та легковика в Києві. Фото: скриншот із відео

У Києві на мосту Патона у мікроавтобуса Volkswagen Crafter під час руху відлетіло колесо та пошкодило іншу автівку. На винуватця ДТП патрульні склали протокол.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у понеділок, 24 червня.

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Механізм ДТП на мосту Патона

Патрульні опублікували відео з камери спостереження. Видно, що під час руху в мікроавтобуса відлітає колесо та потрапляє просто під легковик, який рухається сусідньою смугою.

Меддопомога учасникам ДТП не знадобилася.

Патрульні на місці події склали протокол на водія Volkswagen за статтею "Порушення ПДР, що призвело до ДТП" КУпАП.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася серйозна ДТП: зіткнулися вантажівка та маршруткою, постраждали 22 людини.

У Львові водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив паркан і електроопору: постраждалого з понівеченої кабіни діставали через лобове скло.

Раніше ми писали, що в Румунії на трасі перекинувся автобус із пасажирами, в якому перебувало 50 українців: дев'ятеро людей зазнали травм.