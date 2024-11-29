В Киеве 29 ноября обломки БПЛА упали на здание амбулатории

В Киеве обломки дрона повредили амбулаторию — фоторепортаж
Российские захватчики в пятницу, 29 ноября, нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрела обломки дрона упали на здание амбулаторной поликлиники и серьезно повредили здание.
На месте происшествия побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.
Захватчики попали в поликлинику
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате падения обломков БпЛА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных возгорания не наблюдалось.
Кроме того, обломки сбитых российских целей травмировали охранника медучреждения. Сейчас он госпитализирован.
Напомним, что около четырех часов назад в Киевской области тоже раздались взрывы, тогда в воздушном пространстве тоже фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.
Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Херсоне. Они тоже произошли на фоне атаки РФ беспилотниками.
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