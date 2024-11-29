В Киеве 29 ноября обломки БПЛА упали на здание амбулатории

Поврежден здание больницы в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские захватчики в пятницу, 29 ноября, нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрела обломки дрона упали на здание амбулаторной поликлиники и серьезно повредили здание.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Захватчики попали в поликлинику

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате падения обломков БпЛА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных возгорания не наблюдалось.

Кроме того, обломки сбитых российских целей травмировали охранника медучреждения. Сейчас он госпитализирован.

Поврежденный вход в амбулаторию. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вырва, образованная в результате падения обломка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разбиты окна и двери амбулатории. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание поликлиники после падения обломков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, что около четырех часов назад в Киевской области тоже раздались взрывы, тогда в воздушном пространстве тоже фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.

Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Херсоне. Они тоже произошли на фоне атаки РФ беспилотниками.