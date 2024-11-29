У Києві 29 листопада уламки БпЛА впали на будівлю амбулаторії

У Києві уламки дрона пошкодили амбулаторію — фоторепортаж
Російські загарбники у п'ятницю, 29 листопада, завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілу уламки дрона впали на будівлю амбулаторної поліклініки та серйозно пошкодили будівлю.
На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.
Загарбники влучили у поліклініку
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що внаслідок падіння уламків БпЛА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців загоряння не спостерігалось.
Окрім того, уламки збитих російських цілей травмували охоронця медзакладу. Наразі його госпіталізовано.
Нагадаємо, що близько чотирьох годин тому у Київській області теж пролунали вибухи. Тоді у повітряному просторі теж фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.
Також ми писали, що близько години тому вибухи пролунали у Херсоні. Вони теж відбулися на тлі атаки РФ безпілотниками.
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