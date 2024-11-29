У Києві 29 листопада уламки БпЛА впали на будівлю амбулаторії

Пошкоджена будівля лікарні в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські загарбники у п'ятницю, 29 листопада, завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілу уламки дрона впали на будівлю амбулаторної поліклініки та серйозно пошкодили будівлю.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.

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Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що внаслідок падіння уламків БпЛА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців загоряння не спостерігалось.

Окрім того, уламки збитих російських цілей травмували охоронця медзакладу. Наразі його госпіталізовано.

Пошкоджений вхід до амбулаторії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вирва, утворена внаслідок падіння уламку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розбиті вікна та двері амбулаторії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Будівля поліклініки після падіння уламків. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що близько чотирьох годин тому у Київській області теж пролунали вибухи. Тоді у повітряному просторі теж фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.

Також ми писали, що близько години тому вибухи пролунали у Херсоні. Вони теж відбулися на тлі атаки РФ безпілотниками.