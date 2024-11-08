Атака на Киев 8 ноября — в ДТЭК заявили о повреждении сети

Обзор сетей из дрона. Фото: прессслужба ДТЭК

Россияне атаковали Киевскую область в ночь на 8 ноября. В результате атаки повреждены высоковольтные электросети в регионе.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

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Повреждение электросетей в Киевской области

В ДТЭК объяснили, что обломки вражеских беспилотников повредили высоковольтные сети в Киевской области. В настоящее время энергетики возобновили электроснабжение после обстрелов, однако повреждения требуют ремонтных работ.

"Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал. К сожалению, поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики работают на местах", — пояснили в ДТЭК.

Напомним, недавно Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что сделали власти страны для подготовки энергосистемы к прохождению зимы.

Также член наблюдательного совета Укрэнерго ответил, какой дефицит в генерации электроэнергии есть в Украине и что удалось подготовить к зиме.