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У Києві уламки дрона пошкодили електромережі — чи будуть блекаути

8 листопада 2024 11:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Київ 8 листопада — у ДТЕК заявили про пошкодження мережі
Огляд мереж з дрону. Фото: пресслужба ДТЕК
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росіяни атакували Київську область в ніч проти 8 листопада. Внаслідок атаки пошкоджені високовольтні електромережі у регіоні.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК

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Пошкодження електромереж у Київській області

У ДТЕК пояснили, що уламки ворожих безпілотників пошкодили високовольтні мережі у Київській області. Наразі енергетики відновили електропостачання після обстрілів, проте, пошкодження вимагають ремонтних робіт. 

"Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало.  На жаль, пошкоджені лінії потребують ремонту. Енергетики працюють на місцях", — пояснили в ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював, що зробила влада країни для підготовки енергосистеми до проходження зими.

Також член наглядової ради Укренерго відповів, який дефіцит в генерації електроенергії наразі є в Україні та що вдалося підготувати до зими. 

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