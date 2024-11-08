Атака Києва 8 листопада — в ОВА назвали кількість постраждалих

Рятувальник ДСНС на місці прильоту. Фото: Reuters

У Києві внаслідок ранкової атаки Росії ракетами постраждало чотири людини. Їх госпіталізували до лікарні, одна людина перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Повідомлення КОВА. Фото: скриншот

У Києві вранці 8 листопада від падіння уламків збитих ракет постраждало чотири людини.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів", — сказав Руслан Кравченко.

Начальник Київської ОВА додав, що стан одного з постраждалих важкий, двоє мають середній стан, а інший має легкі поранення. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, у Києві знешкодили два безпілотники, які впали на дах приватного будинку та пустир під час російської атаки на столицю 7 листопада.

Також Новини.LIVE побували на місці обстрілів у Києві та підготували фоторепортаж.