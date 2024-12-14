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В Киеве обломки дрона упали в Дарницком районе — подробности

14 декабря 2024 07:46
Анастасия Постоенко - Редактор
Ночная атака дронами по Киеву – Силы Обороны сбили 10 БпЛА
Военные ищут вражеские воздушные цели в небе. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 14 декабря Киев находился под атакой российских ударных беспилотников. Стало известно как атаковал враг и есть ли повреждения.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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Прошлой ночью Киев снова стал целью российских ударных дронов. В столице дважды объявляли воздушную тревогу, которая суммарно продолжалась около трех с половиной часов. Беспилотники атаковали волнами по разным направлениям, но благодаря слаженной работе Сил Обороны удалось обнаружить и обезвредить около десятка вражеских БПЛА.

Где упали обломки дрона

По словам начальника КМВА Сергея Попко, обломки одного из беспилотников упали в Дарницком районе столицы. Падение зафиксировано на открытой территории, пострадавших нет. Информация о ночной атаке уточняется.

Жителей Киева призывают оставаться осмотрительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вчера, 13 декабря, Россия осуществила серию ракетных атак по энергообъектам Украины, применив более 280 воздушных средств.

Недавно в Харькове беспилотник попал в крышу пятиэтажного дома.

Киев Киевская область ПВО дроны Шахед

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