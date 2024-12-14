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У Києві уламки дрона впали в Дарницькому районі — подробиці

14 грудня 2024 07:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Нічна атака дронами по Києву - Сили Оборони збили 10 БпЛА
Військові шукають ворожі повітряні цілі в небі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Анастасія Постоєнко - Редактор

В ніч проти 14 грудня Київ перебував під атакою російських ударних безпілотників. Стало відомо як атакував ворог та чи є пошкодження.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Минулої ночі Київ знову став ціллю російських ударних дронів. У столиці двічі оголошували повітряну тривогу, яка сумарно тривала близько трьох з половиною годин. Безпілотники атакували хвилями з різних напрямків, але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони вдалося виявити та знешкодити близько десятка ворожих БпЛА.

Де впали уламки дрона

За словами начальника КМВА Сергія Попка, уламки одного з безпілотників впали в Дарницькому районі столиці. Падіння зафіксовано на відкритій території, постраждалих немає. Інформація щодо нічної атаки уточнюється.

Мешканців Києва закликають залишатися обачними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора, 13 грудня, Росія здійснила серію ракетних атак по енергооб'єктах України застосувавши понад 280 повітряних засобів. 

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Київ Київська область ППО дрони Шахед

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