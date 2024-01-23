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В Киеве обломки российской ракеты упали на жилой дом

23 января 2024 08:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Киева сегодня 23 января - обломки упали на жилой дом
Последствия ракетной атаки на Киев 23 января. Фото: КГВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов, в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Об этом сообщили в КГВА.

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"В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения)", — говорится в сообщении.

Также указывается, что обломки ракеты упали на территорию детского сада без разрушений и пожара. В указанно районе информация о пострадавших не поступала.

КГВА
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Кроме того, вследствие падения обломков, зафиксировано возгорание автомобилей в Святошинском районе.

В результате обстрела погибла женщина и есть пострадавшие.

 

Киев
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Киевская военная администрация
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