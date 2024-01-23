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У КМВА показали наслідки ракетної атаки на столицю

23 січня 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Київ 23 січня — у КМВА показали перші кадри руйнувань
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби. 

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та показали перші кадри руйнувань. 

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Як відомо, внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ сьогодні зранку в Святошинському районі поруч із садочком загорілися авто. 

ракетний удар по Києву 23 січня
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетний удар по Києву 23 січня
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетний удар по Києву 23 січня
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv
ракетний удар по Києву 23 січня
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Також з’явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом’янському районі міста. Крім того, зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі столиці.

"Детальна інформація уточнюється. На місцях працюють підрозділи ДСНС. Нагадаю, повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Києві пролунали перші потужні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Однак внаслідок падіння уламків у столиці є руйнування у кількох районах міста. Також відомо про одного постраждалого

Київ
пожежа
обстріли
ППО
війна в Україні
ракетний удар

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