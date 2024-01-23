Ракетна атака на Київ 23 січня — у КМВА показали перші кадри руйнувань

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та показали перші кадри руйнувань.

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Як відомо, внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ сьогодні зранку в Святошинському районі поруч із садочком загорілися авто.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Також з’явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом’янському районі міста. Крім того, зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі столиці.

"Детальна інформація уточнюється. На місцях працюють підрозділи ДСНС. Нагадаю, повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві пролунали перші потужні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Однак внаслідок падіння уламків у столиці є руйнування у кількох районах міста. Також відомо про одного постраждалого.