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У Києві уламки російської ракети впали на житловий будинок

23 січня 2024 08:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Києва сьогодні 23 січня - уламки впали на житловий будинок
Наслідки ракетної атаки на Київ 23 січня Фото: КМВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Про це повідомили у КМВА.

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"У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння)", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уламки ракети впали на територію дитячого садка без руйнувань та пожежі. У зазначеному районі інформація про постраждалих не надходила.

КДВА
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.

Внаслідок обстрілу загинула жінка і є постраждалі.

Київ
обстріли
Київська військова адміністрація
ракета
дитячий садочок
атака

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