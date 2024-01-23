Обстріл Києва сьогодні 23 січня - уламки впали на житловий будинок

Наслідки ракетної атаки на Київ 23 січня Фото: КМВА

Російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Про це повідомили у КМВА.

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"У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння)", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уламки ракети впали на територію дитячого садка без руйнувань та пожежі. У зазначеному районі інформація про постраждалих не надходила.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів у Святошинському районі.

Внаслідок обстрілу загинула жінка і є постраждалі.