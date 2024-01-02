В Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома, — КМВА
В результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.
Ракетная атака на Киев: обломки упали на крышу дома
Обновлено 08:20. В КМВА сообщили, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах
"Как только ситуация позволит, обязательно вернем всем свет", — подчеркнули в ведомстве.
Обновлено 08:15. Кличко сообщил о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.
Обновлено 08:08. В КМВА обновили информацию о последствиях вражеской ракетной атаки Киева. На сейчас известно:
- в Голосеевском районе не было падения обломков на открытой территории;
- в Печерском районе — на крышу 9-этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом;
- в Оболонском районе на нежилую застройку;
- в Святошинском районе данные еще уточняются;
- в Подольском районе повреждена газовая труба.
Обновлено 08:03. Также мэр столицы сообщил, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.
Обновлено 08:01. В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место, сообщает Кличко.
Обновлено 07:59. Воздушные силы предупредили, что возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
В небе сейчас есть девять бортов МиГ-31К — Россия продолжает пуски "Кинжалов" в направлении Киева.
В результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома, сообщают в КМВА.
Также известно, что в Оболонском районе остальные упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе – на открытом участке.
"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены из-за вражеских обстрелов.
Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.
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