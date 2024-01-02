Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома, — КМВА arrow

В Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома, — КМВА

2 января 2024 07:50
обновлено: 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома, — КМВА
Обломок вражеской ракеты. Фото (архивное): t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Ракетная атака на Киев: обломки упали на крышу дома

Обновлено 08:20. В КМВА сообщили, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах

"Как только  ситуация позволит, обязательно вернем всем свет", — подчеркнули в ведомстве.

null

Обновлено 08:15. Кличко сообщил о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.

null

Обновлено 08:08. В КМВА обновили информацию о последствиях вражеской ракетной атаки Киева. На сейчас известно:

  • в Голосеевском районе не было падения обломков на открытой территории;
  • в Печерском районе — на крышу 9-этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом;
  • в Оболонском районе на нежилую застройку;
  • в Святошинском районе данные еще уточняются;
  • в Подольском районе повреждена газовая труба.

null

Обновлено 08:03. Также мэр столицы сообщил, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.

null

Обновлено 08:01. В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место, сообщает Кличко.

null

Обновлено 07:59. Воздушные силы предупредили, что возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

null

В небе сейчас есть девять бортов МиГ-31К — Россия продолжает пуски "Кинжалов" в направлении Киева.

В результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома, сообщают в КМВА.

Также известно, что в Оболонском районе остальные упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе – на открытом участке.

"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

null

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены из-за вражеских обстрелов.

null

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме