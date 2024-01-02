В Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома, — КМВА

Обломок вражеской ракеты. Фото (архивное): t.me/vitaliy_klitschko

В результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 08:20. В КМВА сообщили, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах

"Как только ситуация позволит, обязательно вернем всем свет", — подчеркнули в ведомстве.

Обновлено 08:15. Кличко сообщил о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.

Обновлено 08:08. В КМВА обновили информацию о последствиях вражеской ракетной атаки Киева. На сейчас известно:

в Голосеевском районе не было падения обломков на открытой территории;

в Печерском районе — на крышу 9-этажного жилого дома и еще один многоэтажный дом;

в Оболонском районе на нежилую застройку;

в Святошинском районе данные еще уточняются;

в Подольском районе повреждена газовая труба.

Обновлено 08:03. Также мэр столицы сообщил, что в некоторых районах города временно отсутствует давление в водопроводной сети.

Обновлено 08:01. В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место, сообщает Кличко.

Обновлено 07:59. Воздушные силы предупредили, что возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В небе сейчас есть девять бортов МиГ-31К — Россия продолжает пуски "Кинжалов" в направлении Киева.

В результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома, сообщают в КМВА.

Также известно, что в Оболонском районе остальные упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе – на открытом участке.

"Оперативные службы следуют на места. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены из-за вражеских обстрелов.

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.