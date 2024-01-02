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У Києві уламки ворожих ракет упали на дах житлового будинку, — КМВА

2 січня 2024 07:50
оновлено: 08:22
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У Києві уламки ворожих ракет упали на дах житлового будинку, — КМВА
Уламок ворожої ракети. Фото (архівне): t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко

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Ракетна атака на Київ: уламки впали на дах будинку

Оновлено 08:20. У КМВА повідомили, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — наголосили у відомстві. 

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Оновлено 08:15. Кличко повідомив про трьох постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці.

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Оновлено 08:08. У КМВА оновили інформації щодо наслідків ворожої ракетної атаки Києва. Станом на зараз відомо:

  •  в Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території;
  • в Печерському районі — на дах 9-поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;
  • в Оболонському районі на нежитлову забудову;
  • в Святошинському районі дані ще уточнюються;
  • в Подільському районі пошкоджено газову трубу.

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Оновлено 08:03. Також мер столиці повідомив, що в деяких районах міста тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

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Оновлено 08:01. У Подільському  районі попередньо — влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце, повідомляє Кличко. 

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Оновлено 07:59. Повітряні сили попередили, що можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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Загалом, у небі зараз є дев'ять бортів МіГ-31К — Росія продовжує пуски "Кинджалів" у напрямку Києва. 

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку, повідомляють в КМВА. 

Також відомо, що в Оболонському районі уламки впали на територію складських приміщень. Також у Голосіївському районі — на відкритій ділянці.

"Оперативні служби прямують на місця. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні. 

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Мер столиці Віталій Кличко розповів, що частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені через ворожий обстріл.

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Нагадаємо, сьогодні зранку у всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Згодом у Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. 

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