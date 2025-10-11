В Киеве в автомобиле обнаружили тело блогера и предпринимателя — подробности от полиции

Криминалист на месте происшествия. Фото: Нацполиция

В Оболонском районе Киева в субботу, 11 октября, в автомобиле обнаружили тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову. По предварительной информации, погибший был предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

Смерть блогера в Киеве

"Тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие", — говорится в сообщении.

Автомобиль блогера. Фото: Нацполиция

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

По предварительной информации, погибший был известным блогером и предпринимателем, который занимался криптовалютой. Накануне он говорил близкие о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей. Кроме того, он прислал им прощальное сообщение.

Правоохранители. Фото: Нацполиция

Сейчас начато уголовное производство — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Продолжается досудебное расследование.

СМИ сообщают, вероятно, речь идет о Константине Ганиче. Официальной информации пока нет.

Константин Ганич. Фото: instagram.com/konstantin_kudo/

Кроме того, в официальном Telegram-канале Ганича сообщили о его смерти.

Пост Telegram-канала. Фото: скриншот

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

