У Києві в авто виявили тіло блогера та підприємця — деталі від поліції

Криміналіст на місці події. Фото: Нацполіція

В Оболонському районі Києва у суботу, 11 жовтня, в автомобілі виявили тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову. За попередньою інформацією, загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

Смерть блогера в Києва

"Тіло 32-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль блогера. Фото: Нацполіція

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

За попередньою інформацією, загиблий був відомим блогером та підприємцем, який займався криптовалютою. Напередодні він говорив близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі. Крім того, він надіслав їм прощальне повідомлення.

Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Наразі розпочато кримінальне провадження — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Триває досудове розслідування.

ЗМІ повідомляють, ймовірно йдеться про Костянтина Ганіча.

Костянтин Ганіч. Фото: instagram.com/konstantin_kudo/

Крім того, в офіційному Telegram-каналі Ганіча повідомили про його смерть.

Допис в Telegram-каналі. Фото: скриншот

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

