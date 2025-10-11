Відео
Дата публікації: 11 жовтня 2025 11:23
У Києві в авто виявили тіло блогера та підприємця — деталі від поліції
Криміналіст на місці події. Фото: Нацполіція

В Оболонському районі Києва у суботу, 11 жовтня, в автомобілі виявили тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову. За попередньою інформацією, загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

Смерть блогера в Києва

"Тіло 32-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль, в якому виявили тіло чоловіка в Києві
Автомобіль блогера. Фото: Нацполіція

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт. 

За попередньою інформацією, загиблий був відомим блогером та підприємцем, який займався криптовалютою. Напередодні він говорив близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі. Крім того, він надіслав їм прощальне повідомлення.

Поліція в Києві
Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Наразі розпочато кримінальне провадження — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Триває досудове розслідування.

ЗМІ повідомляють, ймовірно йдеться про Костянтина Ганіча. 

Костянтин Ганіч
Костянтин Ганіч. Фото: instagram.com/konstantin_kudo/

Крім того, в офіційному Telegram-каналі Ганіча повідомили про його смерть.

null
Допис в Telegram-каналі. Фото: скриншот

 

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, у Кривому Розі 25-річний поліцейський застрелився біля міського кладовища. Його тіло виявили в службовому авто.

Раніше у Києві чоловік випав з 19-го поверху та залишився живим завдяки припаркованому автомобілю.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
