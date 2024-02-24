В Киеве во вторую годовщину полномасштабной войны активисты в очередной раз вышли на протест

Киевляне чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 24 февраля, вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России. Активисты в Киеве продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

Об этом с места происшествия сообщила журналистка Новини.LIVE.

Под КГГА собрались активисты 24 февраля

Участники акции "Гроші на ЗСУ" продолжают просить большее выделение средств для защитников.

Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны.

В то же время активисты призывают увеличить помощь армии с 1% от бюджета до 20%.

Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших в войне.

Киевляне чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE

Они возложили цветы у мемориала с флажками и еще раз призвали власти выделять средства в поддержку армии.

Напомним, в прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.

Также 10 февраля в Киеве состоялся аналогичный митинг. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.