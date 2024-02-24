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У Києві в другу річницю повномасштабної війни активісти вчергове вийшли на протест

24 лютого 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві в другу річницю повномасштабної війни активісти вчергове вийшли на протест
Кияни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в суботу, 24 лютого, другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії. Активісти у Києві продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Про це з місця події повідомила журналістка Новини.LIVE.

Під КМДА зібралися активісти 24 лютого

Учасники акції "Гроші на ЗСУ"  продовжують просити більшого виділення коштів для захисників.

Вони вважають, що влада робить недостатньо для оборонців країни.

Водночас активісти закликають збільшити допомогу армії з 1% від бюджету до 20%.

Також кияни вирушили ходою до Майдану, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у війні.

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Кияни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE

Вони поклали квіти біля меморіалу з прапорцями та ще раз закликали владу виділяти кошти на підтримку армії.

Нагадаємо, попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого. 

Також 10 лютого у Києві відбувся аналогічний мітинг. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.

Київ
ЗСУ
протести
КМДА
активісти
війна в Україні

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