Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве во двор многоэтажки упал российский дрон — детали

В Киеве во двор многоэтажки упал российский дрон — детали

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:41
Взрывы в Киеве 27 августа – российский дрон упал в Святошинском районе
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 27 августа, атакуют дронами Киев. Известно, что один из вражеских беспилотников упал во дворе девятиэтажки в Святошинском районе.

Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Падение дрона в Киеве 27 августа

"По предварительной информации, в Святошинском районе во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА", — рассказал Кличко.

По его словам, взрыва и повреждений в результате падения нет. Сейчас на место направляются экстренные службы.

А Ткаченко отметил, что информации о пострадавших не поступало.

null
Посты Кличко и Ткаченко. Фото: скриншот

Воздушная тревога

Сейчас опасность объявлена в Киеве и нескольких областях Украины.

Карта повітряних тривог 27 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Киева.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киеве раздавались вечером, 27 августа. Кличко сообщал о работе сил ПВО.

Кроме того, мощные взрывы были слышны в Днепре и Запорожье. Российские захватчики атаковали дронами.

Виталий Кличко Киев война беспилотник Тимур Ткаченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации