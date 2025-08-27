Взрывы в Киеве 27 августа – российский дрон упал в Святошинском районе

В Киеве во двор многоэтажки упал российский дрон — детали
Российские оккупанты вечером, 27 августа, атакуют дронами Киев. Известно, что один из вражеских беспилотников упал во дворе девятиэтажки в Святошинском районе.
Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Падение дрона в Киеве 27 августа
"По предварительной информации, в Святошинском районе во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА", — рассказал Кличко.
По его словам, взрыва и повреждений в результате падения нет. Сейчас на место направляются экстренные службы.
А Ткаченко отметил, что информации о пострадавших не поступало.
Воздушная тревога
Сейчас опасность объявлена в Киеве и нескольких областях Украины.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Киева.
Напомним, взрывы в Киеве раздавались вечером, 27 августа. Кличко сообщал о работе сил ПВО.
Кроме того, мощные взрывы были слышны в Днепре и Запорожье. Российские захватчики атаковали дронами.
