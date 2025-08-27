Вибухи в Києві 27 серпня — російський дрон впав у Святошинському районі

У Києві у двір багатоповерхівки впав російський дрон — деталі
Російські окупанти ввечері 27 серпня атакують дронами Київ. Відомо, що один з ворожих безпілотників впав у дворі девʼятиповерхівки в Святошинському районі.
Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Падіння дрона в Києві 27 серпня
"За попередньою інформацією, у Святошинському районі в двір девʼятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА", — розповів Кличко.
За його словами, вибуху та пошкоджень внаслідок падіння немає. Наразі на місце прямують екстрені служби.
А Ткаченко зауважив, що інформації про постраждалих не надходило.
Повітряна тривога
Наразі небезпеку оголошено в Києві та декількох областях України.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Києва.
Нагадаємо, вибухи в Києві лунали ввечері 27 серпня. Кличко повідомляв про роботу сил ППО.
Крім того, потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Запоріжжі. Російські загарбники атакували дронами.
