Вибухи в Києві 27 серпня — російський дрон впав у Святошинському районі

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері 27 серпня атакують дронами Київ. Відомо, що один з ворожих безпілотників впав у дворі девʼятиповерхівки в Святошинському районі.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Падіння дрона в Києві 27 серпня

"За попередньою інформацією, у Святошинському районі в двір девʼятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА", — розповів Кличко.

За його словами, вибуху та пошкоджень внаслідок падіння немає. Наразі на місце прямують екстрені служби.

А Ткаченко зауважив, що інформації про постраждалих не надходило.

Дописи Кличка та Ткаченка. Фото: скриншот

Повітряна тривога

Наразі небезпеку оголошено в Києві та декількох областях України.

Карта повітряних тривог станом на 22:45. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Києва.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Києві лунали ввечері 27 серпня. Кличко повідомляв про роботу сил ППО.

Крім того, потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Запоріжжі. Російські загарбники атакували дронами.