Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві у двір багатоповерхівки впав російський дрон — деталі

У Києві у двір багатоповерхівки впав російський дрон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 22:41
Вибухи в Києві 27 серпня — російський дрон впав у Святошинському районі
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері 27 серпня атакують дронами Київ. Відомо, що один з ворожих безпілотників впав у дворі девʼятиповерхівки в Святошинському районі.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Падіння дрона в Києві 27 серпня

"За попередньою інформацією, у Святошинському районі в двір девʼятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА", — розповів Кличко.

За його словами, вибуху та пошкоджень внаслідок падіння немає. Наразі на місце прямують екстрені служби.

А Ткаченко зауважив, що інформації про постраждалих не надходило.

null
Дописи Кличка та Ткаченка. Фото: скриншот

Повітряна тривога

Наразі небезпеку оголошено в Києві та декількох областях України.

Карта повітряних тривог 27 серпня
Карта повітряних тривог станом на 22:45. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Києва. 

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Києві лунали ввечері 27 серпня. Кличко повідомляв про роботу сил ППО.

Крім того, потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Запоріжжі. Російські загарбники атакували дронами.

Віталій Кличко Київ війна безпілотник Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації