В Киеве в лифте заживо сгорел мужчина — что известно
В Киеве на Оболони в лифте заживо сгорел мужчина. Его личность еще не установили.
Об этом сообщает "Апостроф" в четверг, 4 марта.
Смерть в лифте
Инцидент произошел ночью на улице Герои Днепра. Соседи говорят, что почувствовали дым и услышали крики человека, однако не могли понять откуда.
Впоследствии оказалось, что пожар произошел в лифте, который застрял на третьем этаже. Внутри нашли тело человека.
Известно, что будет проводиться экспертиза для установления личности.
Напомним, 30 марта в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.
Также подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.
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