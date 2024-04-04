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В Киеве в лифте заживо сгорел мужчина — что известно

4 апреля 2024 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве в лифте заживо сгорел мужчина — что известно
Человек в лифте. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве на Оболони в лифте заживо сгорел мужчина. Его личность еще не установили.

Об этом сообщает "Апостроф" в четверг, 4 марта.

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Инцидент произошел ночью на улице Герои Днепра. Соседи говорят, что почувствовали дым и услышали крики человека, однако не могли понять откуда.

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Лифт, в котором произошел пожар. Фото: соцсети

Впоследствии оказалось, что пожар произошел в лифте, который застрял на третьем этаже. Внутри нашли тело человека.

Известно, что будет проводиться экспертиза для установления личности.

Напомним, 30 марта в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Также подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.

Киев
смерть
пожар
лифты

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