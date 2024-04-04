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У Києві в ліфті живцем згорів чоловік — що відомо

4 квітня 2024 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві в ліфті живцем згорів чоловік — що відомо
Людина в ліфті. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на Оболоні в ліфті живцем згорів чоловік. Його особу ще не встановили.

Про це повідомляє "Апостроф" у четвер, 4 березня.

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Інцидент стався вночі на вулиці Герої Дніпра. Сусіди кажуть, що відчули дим та почули крики людини, однак не могли зрозуміти звідки.

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Ліфт, в якому сталася пожежа. Фото: соцмережі

Згодом виявилось, що пожежа сталася в ліфті, який застряг на третьому поверсі. Всередині знайшли тіло людини.

Відомо, що буде проводитися експертиза для встановлення особи.

Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії. 

Київ
смерть
пожежа
ліфти

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