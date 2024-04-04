У Києві в ліфті живцем згорів чоловік — що відомо
У Києві на Оболоні в ліфті живцем згорів чоловік. Його особу ще не встановили.
Про це повідомляє "Апостроф" у четвер, 4 березня.
Смерть в ліфті
Інцидент стався вночі на вулиці Герої Дніпра. Сусіди кажуть, що відчули дим та почули крики людини, однак не могли зрозуміти звідки.
Згодом виявилось, що пожежа сталася в ліфті, який застряг на третьому поверсі. Всередині знайшли тіло людини.
Відомо, що буде проводитися експертиза для встановлення особи.
Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.
Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії.
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