У Києві в ліфті живцем згорів чоловік — що відомо

Людина в ліфті. Фото: Pexels

У Києві на Оболоні в ліфті живцем згорів чоловік. Його особу ще не встановили.

Про це повідомляє "Апостроф" у четвер, 4 березня.

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Інцидент стався вночі на вулиці Герої Дніпра. Сусіди кажуть, що відчули дим та почули крики людини, однак не могли зрозуміти звідки.

Ліфт, в якому сталася пожежа. Фото: соцмережі

Згодом виявилось, що пожежа сталася в ліфті, який застряг на третьому поверсі. Всередині знайшли тіло людини.

Відомо, що буде проводитися експертиза для встановлення особи.

Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії.