В Киеве осудили мужчину избившего и ограбившего дедушку

Сотрудники полиции задерживают мужчину. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В Киеве осудили мужчину за ограбление и избиение пожилого мужчины. Злоумышленник украл у дедушки мобильный телефон.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Ограбил и избил дедушку

Инцидент с ограблением произошел в мае 2024 года. Именно тогда 72-летний пенсионер обратился в Святошинское управление полиции с заявлением, что его избил и ограбил мужчина. Нападающим оказался 56-летний мужчина.

Задержанный грабитель. Фото: Национальная полиция

Он выследил дедушку, зашел с ним в подъезд, где не было света, и внезапно напал на него, ударил и украл мобильный телефон.

"Участковые офицеры полиции, задержали ранее судимого за аналогичные преступления 56-летнего мужчину, который скрывался в подъезде неподалеку от места совершения преступления. Следователи процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении и направили обвинительный акт в суд. На время следствия мужчина находился под стражей", — отметили в полиции.

Украденный телефон. Фото: Национальная полиция

Решившие в суде

Святошинский районный суд Киева вынес приговор, где 56-летний мужчина был признан виновным в грабительстве. Судьи назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.