В Киеве осудили мужчину избившего и ограбившего дедушку

В Киеве в суде наказали мужчину, который избил и ограбил дедушку
В Киеве осудили мужчину за ограбление и избиение пожилого мужчины. Злоумышленник украл у дедушки мобильный телефон.
Об этом сообщает полиция Киева.
Ограбил и избил дедушку
Инцидент с ограблением произошел в мае 2024 года. Именно тогда 72-летний пенсионер обратился в Святошинское управление полиции с заявлением, что его избил и ограбил мужчина. Нападающим оказался 56-летний мужчина.
Он выследил дедушку, зашел с ним в подъезд, где не было света, и внезапно напал на него, ударил и украл мобильный телефон.
"Участковые офицеры полиции, задержали ранее судимого за аналогичные преступления 56-летнего мужчину, который скрывался в подъезде неподалеку от места совершения преступления. Следователи процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении и направили обвинительный акт в суд. На время следствия мужчина находился под стражей", — отметили в полиции.
Решившие в суде
Святошинский районный суд Киева вынес приговор, где 56-летний мужчина был признан виновным в грабительстве. Судьи назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!