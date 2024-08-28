Двое наркоторговцев завозили в Киев кокаин из Европы

В Киеве разоблачили двух наркоторговцев, которые пересылали кокаин в пылесосе
В Киеве разоблачили двух наркоторговцев, которые завозили в столицу кокаин из Европы. Они организовали схему, по которой "закладки" сначала прибывали в Закарпатье.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 28 августа.
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Правоохранители выяснили, что 31-летняя женщина и 37-летний мужчина организовали канал поставки кокаина из стран Европы: они получали наркотики из закладок в Закарпатье.
Для этого женщина ехала на автомобиле по предоставленным координатам, находила "закладки" с веществами и прятала их в корпусе пылесоса, который возила с собой. После этого по почте отправляла технику с наркотиками в Киев. Уже в столице она назначала встречи с клиентами в ресторанах, куда приносила фасованный кокаин.
"Продавали товар крупными партиями. Правоохранители провели две оперативные закупки, в том числе одну из них на 3000 долларов США, приобретя 50 г кокаина", — говорится в сообщении.
В ходе обысков у наркоторговцев изъяли около 1 кг кокаина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 250 тысяч долларов. В настоящее время оба находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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