У Києві засудили чоловіка який побив та пограбував дідуся

Працівники поліції затримують чоловіка. Фото ілюстративне: Національна поліція України

У Києві засудили чоловіка за пограбування та побиття літнього чоловіка. Зловмисник поцупив у дідуся мобільний телефон.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Пограбував та побив дідуся

Інцидент з пограбуванням стався у травні 2024 року. Саме тоді 72-річний пенсіонер звернувся до Святошинського управління поліції із заявою, що його побив та пограбував чоловік. Нападником виявився 56-річний чоловік.

Затриманий грабіжник. Фото: Національна поліція

Він вистежив дідуся, зайшов з ним у під'їзд, де не було світла, та раптово напав на нього, вдарив та вкрав мобільний телефон.

"Дільничні офіцери поліції, затримали раніше судимого за аналогічні злочини 56-річного чоловіка, який ховався у під’їзді неподалік від місця вчинення злочину. Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства чоловік перебував під вартою", — зазначили в поліції.

Вкрадений телефон. Фото: Національна поліція

Що вирішили в суді

Святошинський районний суд Києва виніс вирок, де 56-річного чоловіка визнали винним у грабіжництві. Судді призначили йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.