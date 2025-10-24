В Киеве в ТЦК умер мобилизованный Роман Сопин — родители требуют расследования

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер 27-летний Роман Сопин, которого накануне мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Представители ТЦК убеждают, что избиения не было.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, которая знакома с семьей умершего и призвала общественность обратить внимание на обстоятельства трагедии.

По словам журналистки, Романа Сопина накануне забрали в территориальный центр комплектования, где он проходил военно-врачебную комиссию. В тот же вечер он позвонил родителям и попросил привезти ему вещи.

Однако уже на следующий день семья получила звонок из больницы — Романа доставили в крайне тяжелом состоянии с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи были вынуждены провести срочную трепанацию черепа, но спасти жизнь не удалось — уже 23 октября парень умер.

Как рассказала Трунова, по "официальной версии", Роман якобы "упал", однако когда, где и при каких обстоятельствах это произошло — неизвестно. Родным также сообщили, что причиной могла быть "эпилепсия", хотя ранее парень никогда не имел проблем со здоровьем.

Родители Романа подали заявление в Государственное бюро расследований, требуя проверить возможное превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и халатное отношение к исполнению обязанностей со стороны военных. В то же время в Подольском управлении полиции, по словам семьи, уголовное производство сначала не открыли.

Реакция ТЦК на смерть Романа Сопина

На распространенную в сети информацию отреагировал Киевский городской ТЦК и СП. В своем официальном заявлении представители центра назвали сообщения об избиении ложными и манипулятивными. Там уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии Романа Сопина направили в воинскую часть, где он прошел дополнительный медицинский осмотр и был зачислен в списки личного состава.

В ТЦК отметили, что работники центра не имеют никакого отношения к его травмированию.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что после проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части. Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной! " — сообщили в ТЦК.

Семья парня, в свою очередь, настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств, приведших к смерти сына.

Недавно в Киеве правоохранители избили мужчину — инцидент произошел возле Голосеевского ТЦК.

Также журналистка Рамина Эсхакзай всколыхнула сеть фото антисанитарных условий для мобилизованных в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве.

А в Черкассах во время прохождения ВВК внезапно умер мужчина.