В Киеве в ТЦК умер мобилизованный Роман Сопин — родители требуют расследования

В Киеве в ТЦК умер парень — что известно о трагедии
В Киеве в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер 27-летний Роман Сопин, которого накануне мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Представители ТЦК убеждают, что избиения не было.
Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, которая знакома с семьей умершего и призвала общественность обратить внимание на обстоятельства трагедии.
В Киеве в ТЦК при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
По словам журналистки, Романа Сопина накануне забрали в территориальный центр комплектования, где он проходил военно-врачебную комиссию. В тот же вечер он позвонил родителям и попросил привезти ему вещи.
Однако уже на следующий день семья получила звонок из больницы — Романа доставили в крайне тяжелом состоянии с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи были вынуждены провести срочную трепанацию черепа, но спасти жизнь не удалось — уже 23 октября парень умер.
Как рассказала Трунова, по "официальной версии", Роман якобы "упал", однако когда, где и при каких обстоятельствах это произошло — неизвестно. Родным также сообщили, что причиной могла быть "эпилепсия", хотя ранее парень никогда не имел проблем со здоровьем.
Родители Романа подали заявление в Государственное бюро расследований, требуя проверить возможное превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и халатное отношение к исполнению обязанностей со стороны военных. В то же время в Подольском управлении полиции, по словам семьи, уголовное производство сначала не открыли.
Реакция ТЦК на смерть Романа Сопина
На распространенную в сети информацию отреагировал Киевский городской ТЦК и СП. В своем официальном заявлении представители центра назвали сообщения об избиении ложными и манипулятивными. Там уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии Романа Сопина направили в воинскую часть, где он прошел дополнительный медицинский осмотр и был зачислен в списки личного состава.
В ТЦК отметили, что работники центра не имеют никакого отношения к его травмированию.
"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что после проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части. Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной! " — сообщили в ТЦК.
Семья парня, в свою очередь, настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств, приведших к смерти сына.
Недавно в Киеве правоохранители избили мужчину — инцидент произошел возле Голосеевского ТЦК.
Также журналистка Рамина Эсхакзай всколыхнула сеть фото антисанитарных условий для мобилизованных в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве.
А в Черкассах во время прохождения ВВК внезапно умер мужчина.
Читайте Новини.LIVE!