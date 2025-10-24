У Києві в ТЦК помер мобілізований Роман Сопін — батьки вимагають розслідування

Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 27-річний Роман Сопін, якого напередодні мобілізували до лав Збройних сил України. Представники ТЦК переконують, що побиття не було.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім'єю померлого і закликала громадськість звернути увагу на обставини трагедії.

За словами журналістки, Романа Сопіна напередодні забрали до територіального центру комплектування, де він проходив військово-лікарську комісію. Того ж вечора він зателефонував батькам і попросив привезти йому речі.

Однак уже наступного дня родина отримала дзвінок з лікарні — Романа доставили у вкрай тяжкому стані з важкою закритою черепно-мозковою травмою. Лікарі були змушені провести термінову трепанацію черепа, але врятувати життя не вдалося — вже 23 жовтня хлопець помер.

Публікація Дарини Трунової. Фото: скриншот

Як розповіла Трунова, за "офіційною версією", Роман начебто "впав", проте коли, де і за яких обставин це сталося — невідомо. Рідним також повідомили, що причиною могла бути "епілепсія", хоча раніше хлопець ніколи не мав проблем зі здоров’ям.

Батьки Романа подали заяву до Державного бюро розслідувань, вимагаючи перевірити можливе перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до виконання обов’язків з боку військових. Водночас у Подільському управлінні поліції, за словами родини, кримінальне провадження спершу не відкрили.

Реакція ТЦК на смерть Романа Сопіна

На поширену в мережі інформацію відреагував Київський міський ТЦК та СП. У своїй офіційній заяві представники центру назвали повідомлення про побиття неправдивими та маніпулятивними. Там уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії Романа Сопіна направили до військової частини, де він пройшов додатковий медичний огляд і був зарахований до списків особового складу.

Публікація Київського ТЦК та СП. Фото: скриншот

У ТЦК наголосили, що працівники центру не мають жодного стосунку до його травмування.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини. Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!" — повідомили в ТЦК.

Родина хлопця, своєю чергою, наполягає на об’єктивному розслідуванні всіх обставин, що призвели до смерті сина.

Нещодавно у Києві правоохоронці побили чоловіка — інцидент стався біля Голосіївського ТЦК.

Також журналістка Раміна Есхакзай сколихнула мережу фото антисанітарних умов для мобілізованих у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві.

А в Черкасах під час проходження ВЛК раптово помер чоловік.