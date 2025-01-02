На Выдубичах грузовик упал с моста

Спасатели работают на месте падения грузовика. Фото: ГСЧС

В Киеве в районе Выдубичей грузовик взлетел с моста. Водителю была оказана медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.

О последствиях автокатастрофы рассказали в ГСЧС в четверг, 2 января.

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Грузовик упал с моста

Авария произошла на Выдубичах. На фото видно, что грузовой автомобиль пробил забор на мосту и слетел с него. Упав вниз, автомобиль перевернулся на бок.

"По предварительной информации, в результате плохого самочувствия водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и опрокинулся с моста. Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина от госпитализации отказался. Пожарные также совершили смыв горючего с проезжей части.

Грузовик упал с моста. Фото: ГСЧС

Спасатели возле грузовика. Фото: ГСЧС

Падение грузовика на Выдубичах. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика и мопеда погиб 63-летний мужчина.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Tesla, которая была в состоянии алкогольного опьянения, вызвала аварию.