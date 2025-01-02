На Выдубичах грузовик упал с моста

В Киеве грузовик упал с моста
В Киеве в районе Выдубичей грузовик взлетел с моста. Водителю была оказана медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.
О последствиях автокатастрофы рассказали в ГСЧС в четверг, 2 января.
Грузовик упал с моста
Авария произошла на Выдубичах. На фото видно, что грузовой автомобиль пробил забор на мосту и слетел с него. Упав вниз, автомобиль перевернулся на бок.
"По предварительной информации, в результате плохого самочувствия водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и опрокинулся с моста. Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина от госпитализации отказался. Пожарные также совершили смыв горючего с проезжей части.
Ранее мы писали, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика и мопеда погиб 63-летний мужчина.
Напомним, в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Tesla, которая была в состоянии алкогольного опьянения, вызвала аварию.
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