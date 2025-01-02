На Видубичах вантажівка впала з мосту

Рятувльники працюють на місці падіння вантажівки. Фото: ДСНС

У Києві в районі Видубичів вантажівка злетіла з мосту. Водію була надана медична допомога. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Про наслідки автотрощі розповіли в ДСНС у четвер, 2 січня.

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Вантажівка впала з мосту

Аварія сталася на Видубичах. На фото видно, що вантажний автомобіль пробив паркан на мості та злетів з нього. Впавши вниз, автомобіль перевернувся на бік.

"За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці також здійснили змив пального з проїжджої частини.

Вантажівка впала з мосту. Фото: ДСНС

Рятувальники біля вантажівки. Фото: ДСНС

Падіння вантажівки на Видубичах. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення вантажівки та мопеда загинув 63-річний чоловік.

Нагадаємо, в Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водійка Tesla, яка була в стані алкогольного сп'яніння, спричинила аварію.