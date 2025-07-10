В Киеве убили сотрудника СБУ - полиция открыла производство

В Киеве убили сотрудника СБУ — что известно
В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, застрелили сотрудника Службы безопасности Украины. Полиция открыла уголовное производство, выясняются обстоятельства.
Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ.
Убийство в Голосеевском районе
Полиция прибыла по вызову в Голосеевский район, где обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.
По данным источников Новини.LIVE, мужчина был сотрудником СБУ. Сейчас Служба безопасности и полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления.
Продолжается досудебное расследование относительно посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
Что известно об убийстве
В то же время об убийстве сотрудника СБУ сообщил экс-разведчик Роман Червинский в Facebook.
"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович", — написал он.
Червинский рассказал, что Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех кто начал в СБУ направление, которое сейчас создает много проблем для оккупантов.
По его словам, вражеский диверсант убил мужчину пятью выстрелами в упор, когда тот вышел из дома в 8:00.
Напомним, на днях в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Также недавно в Одессе задержали подростков, которые стреляли по бездомному из пневматических пистолетов и избили его.
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