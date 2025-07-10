Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве убили сотрудника СБУ — что известно

В Киеве убили сотрудника СБУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:07
В Киеве убили сотрудника СБУ - полиция открыла производство
Полиция на месте убийства. Фото: кадр из видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, застрелили сотрудника Службы безопасности Украины. Полиция открыла уголовное производство, выясняются обстоятельства.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ.

Реклама
Читайте также:

Убийство в Голосеевском районе

Полиция прибыла по вызову в Голосеевский район, где обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.

null
Скриншот поста Полиции Киева

По данным источников Новини.LIVE, мужчина был сотрудником СБУ. Сейчас Служба безопасности и полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления.

Продолжается досудебное расследование относительно посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Что известно об убийстве

В то же время об убийстве сотрудника СБУ сообщил экс-разведчик Роман Червинский в Facebook.

"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович", — написал он.

Червинский рассказал, что Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех кто начал в СБУ направление, которое сейчас создает много проблем для оккупантов.

По его словам, вражеский диверсант убил мужчину пятью выстрелами в упор, когда тот вышел из дома в 8:00.

null
Скриншот поста Червинского

Напомним, на днях в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Также недавно в Одессе задержали подростков, которые стреляли по бездомному из пневматических пистолетов и избили его.

СБУ Киев убийство война в Украине Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации