Воздушная тревога в Киеве и ряде областей утром 18 января 2025 года — какая опасность

Тревога

Воздушную тревогу объявили в Киевской области сейчас, утром в субботу, 18 января. Также красные на карте воздушных тревог Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская области, Черкасский район Черкасской области и Никопольский район Днепропетровской области.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждал, что в направлении столицы есть ударные БпЛА.

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