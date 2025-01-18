Повітряна тривога в Києва та низці областей уранці 18 січня 2025 року — яка небезпека

Тривога

Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, уранці в суботу, 18 січня. Також червоні на карті повітряних тривог Київська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська області, Черкаський район Черкаської області та Нікопольський район Дніпропетровської області.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджав, що в напрямку столиці є ударні БпЛА.

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