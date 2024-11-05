Воздушная тревога в Киеве утром 5 ноября из-за дронов

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Киеве была объявлена прямо сейчас, утром 5 ноября. Это уже второй сигнал за ночь.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Тревога в Киеве 5 ноября

Второй сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 05:56. В Киевской городской военной администрации через несколько минут уточнили, что тревога связана с дронами, которые россияне снова запустили по столице.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — написал начальник КГВА, Сергей Попко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:00 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 4 ноября, в столице раздавались взрывы во время тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работают силы ПВО.

Кроме того, российские кафиры в ночь на 5 ноября снова атаковали Харьков бомбами. Информации о пострадавших не было.