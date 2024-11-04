Повітряна тривога у Києві та низці областей 4 листопада

Дрон росіян над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерал

Повітряну тривогу оголосили зараз, 4 листопада, у Києві та низці інших областей України. Її причиною стали дрони.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві 4 листопада

Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 22:59. У Повітряних силах повідомили, що в одному з міст біля Києва летить дрон, а потім додали, що безпілотник летить безпосередньо на Київ.

"Повз Бориспіль курсом на Київ", — йдеться у повідомленні о 23:02.

Водночас Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) підтвердив, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 4 листопада у Києві також оголошували тривогу. Тоді у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомляли, що в регіоні зафіксовані дрони, тож по ворожим цілям почали працювати сили ППО.

Пізніше, деякі дрони все ж долетіли до Києва. В столичних районах Оболонь та Деснянський було зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок цього почалися пожежі.