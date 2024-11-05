Повітряна тривога у Києві 5 листопада зранку через дрони

Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 5 листопада. Це вже другий сигнал за цю ніч.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Читайте також:

Тривога у Києві 5 листопада

Другий сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 05:56. У Київській міській військовій адміністрації через декілька хвилин уточнили, що тривога пов'язана із дронами, які росіяни знову запустили по столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — написав начальник КМВА, Сергій Попко.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 4 листопада, у столиці лунали вибухи під час тривоги. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в місті працюють сили ППО.

Крім того, російські окупанти в ніч проти 5 листопада знову атаковали Харків бомбами. Інформації щодо постраждалих не було.