Повітряна тривога у Києві 5 листопада зранку через дрони

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 5 листопада. Це вже другий сигнал за цю ніч.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Тривога у Києві 5 листопада
Другий сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 05:56. У Київській міській військовій адміністрації через декілька хвилин уточнили, що тривога пов'язана із дронами, які росіяни знову запустили по столиці.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — написав начальник КМВА, Сергій Попко.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 4 листопада, у столиці лунали вибухи під час тривоги. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в місті працюють сили ППО.
Крім того, російські окупанти в ніч проти 5 листопада знову атаковали Харків бомбами. Інформації щодо постраждалих не було.
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