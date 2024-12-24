Утренняя воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины — какая опасность

Тревога в Киеве

Воздушную тревогу в Киеве во второй раз за ночь вторника, 24 декабря, объявили рано утром. Также красные на карте воздушных тревог 11 областей: Киевская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

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