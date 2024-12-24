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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу — що відомо

24 грудня 2024 05:27
Чекарьова Марія - редактор
Ранкова повітряна тривога в Києві та низці областей України — яка небезпека
Тривога в Києві
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу в Києві вдруге за ніч вівторка, 24 грудня, оголосили зараз рано вранці. Також червоні на карті повітряних тривог 11 областей: Київська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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