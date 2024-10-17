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В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу — в чем причина

17 октября 2024 03:37
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве 17 октября 2024
"Шахед" в небе. Фото: mil.in.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушная тревога в Киеве была объявлена сейчас в ночь на 17 октября. Это уже второй сигнал за ночь и он снова связан с дронами россиян.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Второй раз сигнал воздушной тревогу в Киеве прозвучал в 03:30. Минутой позже военные написали и предупредили киевлян, что в направлении столицы движется группа ударных БпЛА. В то же время эту информацию подтвердили и власти.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КГВА.

Затем в Киевской областной военной администрации (КОВА) тоже подтвердили информацию о дронах и проинформировали, что в регионе работают силы ПВО.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 03:35 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно на карте, "покраснение" сейчас в центральных областях Украины и некоторых западных и северо-западных регионах (на востоке и юге — в Луганской области и в Крыму, "покраснение" уже не первый месяц).

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве были слышны взрывы, поскольку силы ПВО Украины сбивали вражеские цели в небе.

Кроме того, о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны сообщали и в Одессе.

Киев Украина дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия

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