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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу — в чому причина

17 жовтня 2024 03:37
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 17 жовтня 2024 року
"Шахед" у небі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві оголосили зараз в ніч проти 17 жовтня. Це вже другий сигнал за ніч і він знову пов'язаний із дронами росіян.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Вдруге сигнал повітряної тривогу у Києві пролунав о 03:30. Хвилиною пізніше військові написали та попередили киян, що у напрямку столиці рухається групу ударних БпЛА. Водночас, цю інформацію підтвердила і влада.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Потім у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) теж підтвердили інформацію про дрони і поінформували, що в регіоні працюють сили ППО.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 03:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як видно на мапі, "почервоніння" зараз у центральних областях України та у деяких західних та північно-західних регіонах (на сході та півдні — у Луганській області та в Криму, "почервоніння" вже не перший місяць).

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві було чути вибухи, оскільки сили ППО України збивали ворожі цілі у небі.

Крім того, про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони повідомляли і в Одесі.

Київ Україна дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія

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