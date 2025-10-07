Воздушная тревога в Киеве 7 октября

В Киеве второй раз за вечер объявили тревогу
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 7 октября. Причиной снова стали дроны.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.
Тревога в Киеве вечером 7 октября
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:16.
Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ написали, что дроны летят с севера.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит так. Отметим, что в Киеве это уже второй сигнал тревоги за этот вечер.
Обновлено в 23:37
В столице объявили отбой тревоги.
Напомним, что утром, 7 октября, в Киеве также объявляли тревогу, после чего были слышны взрывы. Причиной стала вражеская атака дронов.
Кроме того, мы писали, что в ночь на 7 октября в россияне атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, были пожары.
Читайте Новини.LIVE!