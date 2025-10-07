Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве второй раз за вечер объявили тревогу

В Киеве второй раз за вечер объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 23:19
Воздушная тревога в Киеве 7 октября
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 7 октября. Причиной снова стали дроны.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве вечером 7 октября

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:16.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ написали, что дроны летят с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит так. Отметим, что в Киеве это уже второй сигнал тревоги за этот вечер.

Повітряна тривога у Києві 7 жовтня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Обновлено в 23:37

В столице объявили отбой тревоги.

Напомним, что утром, 7 октября, в Киеве также объявляли тревогу, после чего были слышны взрывы. Причиной стала вражеская атака дронов.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 7 октября в россияне атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, были пожары.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации