Воздушная тревога в Киеве 7 октября

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 7 октября. Причиной снова стали дроны.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

Реклама

Читайте также:

Тревога в Киеве вечером 7 октября

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 23:16.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ написали, что дроны летят с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит так. Отметим, что в Киеве это уже второй сигнал тревоги за этот вечер.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Обновлено в 23:37

В столице объявили отбой тревоги.

Напомним, что утром, 7 октября, в Киеве также объявляли тревогу, после чего были слышны взрывы. Причиной стала вражеская атака дронов.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 7 октября в россияне атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, были пожары.