Головна Київ У Києві вдруге за вечір оголосили тривогу

У Києві вдруге за вечір оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:19
Повітряна тривога у Києві 7 жовтня
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, пізно ввечері 7 жовтня. Причиною знову стали дрони.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

Читайте також:

Тривога у Києві ввечері 7 жовтня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 23:16.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ написали, що дрони летять з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що у Києві це вже другий сигнал тривоги за цей вечір.

Повітряна тривога у Києві 7 жовтня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Оновлено о 23:37

В столиці оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, що зранку, 7 жовтня, у Києві також оголошували тривогу, після чого було чути вибухи. Причиною стала ворожа атака дронів.

Окрім того, ми писали, що в ніч проти 7 жовтня в росіяни атакували дронами Полтавську область. В результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, були пожежі.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
