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В Киеве вдвое подскочили цены во время затяжной воздушной тревоги и непогоды

23 января 2024 18:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве вдвое подскочили цены во время затяжной воздушной тревоги и непогоды
Автомобили такси. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве более трех часов продолжалась воздушная тревога . В результате не работал ряд общественного транспорта, из-за чего выросли цены на услуги такси.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве 23 января

Во время продолжительной воздушной тревоги в Киеве начались вьюги. Столичные службы такси вдвое подняли цены на свои услуги.

Так, стоимость поездки из центра столицы в Позняки варьируется от 447 до 498 грн.

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Скриншот цены на такси
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Скриншот цены на такси

В то же время, доехать из центра Киева за пределы города стоит от 517 до 646 грн.

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Скриншот цены на такси
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Скриншот цены на такси

А добраться от улицы Мечникова до центрального автовокзала можно заплатив от 283 грн.

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Скриншот цены на такси

В то же время дорога на автовокзал с Позняков будет стоить уже 387 грн.

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Скриншот цены на такси

Кроме того, поездка на такси на Берестейскую из центра в среднем стоит 392 грн.

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Скриншот цены на такси

Напомним, что во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.

Также мы писали, что в Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.

Киев
непогода
такси
снег
воздушная тревога

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