В Киеве вдвое подскочили цены во время затяжной воздушной тревоги и непогоды
В Киеве более трех часов продолжалась воздушная тревога . В результате не работал ряд общественного транспорта, из-за чего выросли цены на услуги такси.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Цены на такси в Киеве 23 января
Во время продолжительной воздушной тревоги в Киеве начались вьюги. Столичные службы такси вдвое подняли цены на свои услуги.
Так, стоимость поездки из центра столицы в Позняки варьируется от 447 до 498 грн.
В то же время, доехать из центра Киева за пределы города стоит от 517 до 646 грн.
А добраться от улицы Мечникова до центрального автовокзала можно заплатив от 283 грн.
В то же время дорога на автовокзал с Позняков будет стоить уже 387 грн.
Кроме того, поездка на такси на Берестейскую из центра в среднем стоит 392 грн.
Напомним, что во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.
Также мы писали, что в Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.
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