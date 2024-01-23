В Киеве вдвое подскочили цены во время затяжной воздушной тревоги и непогоды

Автомобили такси. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киеве более трех часов продолжалась воздушная тревога . В результате не работал ряд общественного транспорта, из-за чего выросли цены на услуги такси.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Цены на такси в Киеве 23 января

Во время продолжительной воздушной тревоги в Киеве начались вьюги. Столичные службы такси вдвое подняли цены на свои услуги.

Так, стоимость поездки из центра столицы в Позняки варьируется от 447 до 498 грн.

Скриншот цены на такси

Скриншот цены на такси

В то же время, доехать из центра Киева за пределы города стоит от 517 до 646 грн.

Скриншот цены на такси

Скриншот цены на такси

А добраться от улицы Мечникова до центрального автовокзала можно заплатив от 283 грн.

Скриншот цены на такси

В то же время дорога на автовокзал с Позняков будет стоить уже 387 грн.

Скриншот цены на такси

Кроме того, поездка на такси на Берестейскую из центра в среднем стоит 392 грн.

Скриншот цены на такси

Напомним, что во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.

Также мы писали, что в Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.