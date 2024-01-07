Таксі для поранених бійців запрацювало у Києві

Таксі для людей із інвалідністю. Фото: vezha.ua

У Києві запущено унікальний сервіс: безкоштовне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.

Про це повідомила Еліна Слободянюк.

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"Це поки що єдиний автомобіль, пристосований для зручного перевезення хлопців на колісних кріслах", — каже вона.

Відомо, що в автомобілі передбачено місце не лише для інвалідного крісла, а й звичайне сидіння, завдяки чому з ветераном може поїхати хтось із родичів. Ця послуга також доступна ветеранам з іншими видами травмування.

Для бронювання поїздки необхідно подати заявку через чат-бот @golubi_miry_bot або зателефонувати за номером (099)397-62-82. Після залишення заявки з клієнтом зв'яжуться для уточнення деталей поїздки.

Повідомлення Еліни Слободянюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, що водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися із клієнткою українською мовою. Чоловік, ледве стримуючи емоції, просив пасажирку залишити його авто через прохання перестати розмовляти з ним мовою Росії.

Крім того, раніше в Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".