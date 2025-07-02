В столице 46-летний мужчина обстрелял авто волонтера

В Киеве велосипедист обстрелял авто волонтера с ребенком в салоне
В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который вечером 30 июня стрелял по автомобилю. В салоне находилась женщина с малолетним ребенком.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Мужчина выстрелил по автомобилю в Киеве
Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный на велосипеде открыл огонь по ее авто Ford и сразу скрылся. На момент нападения в машине находился также ее сын. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
К розыску стрелка присоединились оперативники, участковые инспекторы и аналитики криминальной полиции. Правоохранителям удалось быстро выйти на след подозреваемого — им оказался 46-летний местный житель.
Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий полицейские изъяли у него револьвер, из которого, вероятно, был произведен выстрел.
В разговоре со следователями задержанный объяснил, что решил "отомстить", поскольку якобы считал, что автомобиль "подрезал" его во время движения.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области недавно судили военнослужащего, который начал стрелять возле бара.
А во Львовской области судили объявил приговор мужчине, который стрелял по колесам авто.
Также в Киеве таксист избил артистку Тоню Матвиенко - в полиции отреагировали на скандал.
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