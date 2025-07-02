В столице 46-летний мужчина обстрелял авто волонтера

Задержанный стрелок. Фото: Нацполиция

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который вечером 30 июня стрелял по автомобилю. В салоне находилась женщина с малолетним ребенком.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Мужчина выстрелил по автомобилю в Киеве

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный на велосипеде открыл огонь по ее авто Ford и сразу скрылся. На момент нападения в машине находился также ее сын. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Велосипедист подъезжает к авто. Фото: Национальная полиция Украины

К розыску стрелка присоединились оперативники, участковые инспекторы и аналитики криминальной полиции. Правоохранителям удалось быстро выйти на след подозреваемого — им оказался 46-летний местный житель.

Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий полицейские изъяли у него револьвер, из которого, вероятно, был произведен выстрел.

Револьвер. Фото: Нацполиция Украины

В разговоре со следователями задержанный объяснил, что решил "отомстить", поскольку якобы считал, что автомобиль "подрезал" его во время движения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области недавно судили военнослужащего, который начал стрелять возле бара.

А во Львовской области судили объявил приговор мужчине, который стрелял по колесам авто.

Также в Киеве таксист избил артистку Тоню Матвиенко - в полиции отреагировали на скандал.