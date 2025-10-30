Видео
Главная Киев В Киеве взорвалась посылка на почте — есть раненые

В Киеве взорвалась посылка на почте — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 17:28
обновлено: 17:41
Взрыв в Киеве в почтовом отделении — есть раненые
Правоохранители возле взрывчатки. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве взорвалась посылка в почтовом отделении. В результате инцидента пострадали пятеро сотрудников отделения почты.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в четверг, 30 октября, в Telegram.

Читайте также:

В Киеве произошел взрыв на почте — что известно

Сегодня, 30 октября, в Киеве в почтовом отделении Соломенского района во время осмотра посылки произошел взрыв. Пятеро работников пострадали.

По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вибух на пошті у Києві
Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Напомним, что недавно в Святошинском районе столицы произошел взрыв.

Также мы сообщали, что 7 октября во дворе частного дома в Одесской области произошел взрыв.

Киев взрыв полиция почта пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
