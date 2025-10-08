Взрыв в многоэтажке Киева 8 октября - есть погибший и пострадавший

Взрыв в многоэтажке Киева — есть погибший и пострадавший
В среду, 8 июня, в Святошинском районе столицы произошел взрыв. Правоохранители зафиксировали гибель мужчины.
Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.
Взрыв в Киеве
"Установлено, что в результате взрыва погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец — владелец дома", — говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.
По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса — ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Сейчас на месте взрыва работают следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.
