Взрыв в многоэтажке Киева — есть погибший и пострадавший

Дата публикации 8 октября 2025 22:37
Взрыв в многоэтажке Киева 8 октября - есть погибший и пострадавший
Последствия взрыва в многоэтажке Киева. Фото: Национальная полиция Киева

В среду, 8 июня, в Святошинском районе столицы произошел взрыв. Правоохранители зафиксировали гибель мужчины.

Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.

Взрыв в многоэтажке Киева — есть погибший и пострадавший - фото 1
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Взрыв в Киеве

"Установлено, что в результате взрыва погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец — владелец дома", — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса — ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Сейчас на месте взрыва работают следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.

Взрыв в многоэтажке Киева — есть погибший и пострадавший - фото 2
Последствия взрыва в доме Киева. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, что вечером 7 октября во дворе частного дома в Рени произошел взрыв. Владелец услышал громкий звук и вызвал полицию.

Также мы писали, в Харькове судили мужчину, который "заминировал" метро.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
